На бывшего замглавы ГУ МВД Петербурга завели дело из-за подделки больничного

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В отношении бывшего начальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, генерал-майора полиции Ивана Абакумова возбудили уголовное дело о подделке документов, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке СКР.

По сведениям "Фонтанки.ру", поводом для уголовного преследования стали махинации с больничным: по документу он две недели провел в больнице, а на самом деле в это время ездил отдыхать в Крым.

7 июня Абакумова положили в больницу в Тосно из-за скачка артериального давления. Затем он представил на работе бюллетень, по которому его выписали 28 июня. Так как на это время он брал отпуск, ему должны были продлить отдых на две недели.

По данным следствия, 10 июня генерал на машине поехал в Крым, а вернулся 28 июня самолетом и оформил выписку в больнице.

Дело на генерала возбудили по материалам управления собственной безопасности МВД. По информации "Фонтанки", Абакумов признал подделку больничного, но назвал это слишком незначительным нарушением для Следственного комитета.

Абакумову 55 лет. Он с начала июня 2019 года находится в распоряжении начальника Управления кадров регионального ГУ МВД. До того он был замнчальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.