Суд прекратил дело о поддельном больничном генерала МВД Абакумова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника регионального главка МВД Ивана Абакумова.

"Дело (в отношении Абакумова - ИФ) прекращено по ходатайству стороны защиты в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Согласно картотеке суда, фигурант дела появился в судебном процессе несколько раз: заседания многократно откладывали из-за "неявки подсудимого по болезни".

Абакумов обвинялся в преступлении по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей). Как сообщалось, это дело было возбуждено в сентябре 2019 года. Подробности правоохранительные органы не сообщали.

По данным СМИ, экс-заместитель по тылу начальника регионального главка МВД Абакумов был уличен в махинациях с больничным. Как сообщали журналисты, 7 июня 2019 года находившийся в отпуске генерал якобы был госпитализирован в Тосно с "резким повышением артериального давления". Выписали его, согласно предоставленному в ГУ МВД бюллетеню, 28 июня. По версии следствия, в действительности Абакумов в это время отдыхал в Крыму.

Приказом президента России от 6 июня 2019 года генерал-майор внутренней службы Абакумов был освобожден от занимаемой должности.