Уровень Амура у Комсомольска продолжил снижаться

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Уровень реки Амур у города Комсомольска-на-Амуре за сутки снизился еще на 4 см и составил 821 см, что пока еще превышает опасные значения, сообщило Главное управление МЧС по Хабаровскому краю в субботу.

"Большая часть жилых домов в городе оказались подтопленными в результате прохождения тайфуна "Линлин" дождевыми и грунтовыми водами. Под воздействие амурского паводка попали жилые строения, расположенные в микрорайонах Хорпинский и Малая Хапсоль. В общей сложности по состоянию на утро подтоплены 429 жилых домов и 1064 приусадебных участка", - сказано в сообщении.

Подразделения МЧС продолжают работы по ликвидации последствий паводка. Усиленные насосные группы рассредоточены по всей территории. Откачка воды ведется в круглосуточном режиме на центральных улицах города из ливневых и канализационных стоков, на дамбах на Тёплом ключе, реке Силинка и микрорайоне Менделеево. Задействована резервная пожарно-спасательная техника.

Продолжается доставка насосных установок и дополнительной техники не только из Хабаровска, но и из других районов края.

В крае продолжает действовать режим ЧС.

По информации гидрологов, уровень Амура у Комсомольска будет падать очень медленно - по 5 см в сутки. Вода может уходить вплоть до середины октября. В то же время ниже Комсомольска-на-Амуре, а также в районе Николаевска-на-Амуре к 20-м числам сентября ожидается подъем уровня воды, прогнозируют в Хабаровском гидрометцентре.