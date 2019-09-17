Ученые предупредили об угрозе фауне затопленного заповедника "Болоньский"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заповедник "Болоньский" в Хабаровском крае остается полностью затопленным из-за паводка, населяющие его животные могут не пережить зиму, предупредили ученые через пресс-службу ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Заповедник полностью находится в зоне паводка на Нижнем Амуре. Там затоплены места обитания копытных, мелких млекопитающих, земноводных, околоводных птиц и зоны распространения краснокнижных растений.

"Лисицы, енотовидные собаки, мелкие млекопитающие, даже если нашли спасение, все равно остаются в сложной ситуации в зиму. Их убежища, кормовые ресурсы - все сейчас затоплено", - объяснила начальник научного отдела "Заповедного Приамурья" Римма Андронова, ее слова приведены в пресс-релизе.

Вода уходит очень медленно. Где животные будут зимовать, неизвестно.

"Вывал лиственницы и других крупных деревьев после таких паводков неизбежен, а это ухудшит гнездовые условия для редких птиц: дальневосточных аистов и орланов-белохвостов", - предупредила Андронова.

Краснокнижное растение касатик мечевидный после наводнения 2013 года смогло восстановиться, после долгого пребывания под водой летом 2019 года судьба его неизвестна.

Заповедник "Болоньский" создан в Хабаровском крае в ноябре 1997 года в междуречье рек Симми и Сельгон. Его площадь составляет 103 тысячи га. С севера заповедник примыкает к дельте реки Харпи и к южному берегу озера Болонь, которое входит в десятку наиболее крупных озер Приамурья. Летом на равнинах вокруг озера пасутся лоси и косули. Также в заповеднике водятся бурый медведь, барсук, енотовидная собака и более 200 видов птиц.