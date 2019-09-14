Поиск

Три человека насмерть отравились парами гниющего картофеля в Челябинской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В поселке Магнитка Челябинской области три человека погибли, отравившись, по предварительным данным, парами газа от гниющего картофеля, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее источник агентства заявил, что в Магнитке четыре человека погибли в результате взрыва снаряда в подвале жилого дома. Эту информацию областном МВД назвали не соответствующей действительности.

"Три человека погибло, по предварительным данным, причиной гибели стали пары газа, отравились ими, газ - от гниющего картофеля", - сказали в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, среди погибших - подросток 2003 года рождения.

Челябинская область Магнитка

Новости по теме

Новости

Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

В МЧС сообщили о 28 пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем

Пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем доставили в четыре больницы

В полиции назвали водителя фуры виновником ДТП под Ярославлем

В полиции назвали водителя фуры виновником ДТП под Ярославлем

В аварии с участием автобуса под Ярославлем погибли семь человек

Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась на Чукотке

Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась на Чукотке

Что случилось этой ночью: 14 сентября

Сноуден тайно женился в России

Сноуден тайно женился в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');