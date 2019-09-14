Три человека насмерть отравились парами гниющего картофеля в Челябинской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В поселке Магнитка Челябинской области три человека погибли, отравившись, по предварительным данным, парами газа от гниющего картофеля, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее источник агентства заявил, что в Магнитке четыре человека погибли в результате взрыва снаряда в подвале жилого дома. Эту информацию областном МВД назвали не соответствующей действительности.

"Три человека погибло, по предварительным данным, причиной гибели стали пары газа, отравились ими, газ - от гниющего картофеля", - сказали в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, среди погибших - подросток 2003 года рождения.