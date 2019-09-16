Поиск

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Среди недостатков женщин-политиков россияне чаще всего называют мягкость характера и эмоциональность, показал опрос ВЦИОМа. Опрошенные мужчины втрое чаще давали женщинам-политикам отрицательные оценки, сказал "Коммерсанту" гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя результаты исследования.

Опрос провели 12 сентября среди 1600 человек.

По 9% респондентов назвали недостатками женщин-политиков мягкость характера и эмоциональность. Еще 6% считают, что женщины неспособны сосредоточиться только на работе. По 3% отметили недальновидность и непрофессионализм женщин. Из преимуществ женщин-политиков 11% назвали "близость к людям", 8% - развитую интуицию, 7% - мудрость, 5% - доброту, 4% - рассудительность.

Самыми известными женщинами в политике оказались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее назвали 33% опрошенных, Ирина Хакамада (12%), председатель Центризбиркома Элла Памфилова (9%).

40% опрошенных считают, что женщин в политике достаточно. В 1998 году так ответили 27% россиян.

Положительно относятся к женщинам, которые идут в политику, 78% опрошенных.

По словам Валерия Федорова, несмотря происходящие изменения, стереотипный образ политика остается преимущественно мужским. "Если запрос на политиков нового типа в России и существует, то с гендерными различиями он связан слабо", - добавил эксперт.

ВЦИОМ Элла Памфилова Ирина Хакамада Валентина Матвиенко

Новости по теме

Новости
Выборы в Мосгордуму - 2019

Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

МЧС предупредило о возможном подъеме воды в Неве до опасных значений

Дело Сноудена

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');