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Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети. Тогда законодательная ветвь власти находится в стабильном положении.

"Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают - стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Спикер в ответ заметил, что Белоруссия занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.

Выборы в нижнюю палату парламента страны назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября включительно. Всего в стране создано 110 округов.

Белоруссия Александр Лукашенко

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