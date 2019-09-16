Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети. Тогда законодательная ветвь власти находится в стабильном положении.

"Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают - стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Спикер в ответ заметил, что Белоруссия занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.

Выборы в нижнюю палату парламента страны назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября включительно. Всего в стране создано 110 округов.