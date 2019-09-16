Синоптики предсказали дожди и ветер в Центральной России на этой неделе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Все первую половину недели в Центральной России будут идти дожди, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Помимо дождя жителей этих регионов ожидает усиление ветра.

По ее словам, с понедельника по четверг температура воздуха днем не превысит 16 градусов, в пятницу ожидается всего +8...+13 градусов. Причем в ночь на 20 сентября возможны заморозки до -1 градуса. В Московской области - от 0 до +5 градусов.