Поиск

Синоптики предсказали дожди и ветер в Центральной России на этой неделе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Все первую половину недели в Центральной России будут идти дожди, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Помимо дождя жителей этих регионов ожидает усиление ветра.

По ее словам, с понедельника по четверг температура воздуха днем не превысит 16 градусов, в пятницу ожидается всего +8...+13 градусов. Причем в ночь на 20 сентября возможны заморозки до -1 градуса. В Московской области - от 0 до +5 градусов.

Москва

Новости

Верховный суд подтвердил приговор Мариану Радзаевски за шпионаж

Верховный суд подтвердил приговор Мариану Радзаевски за шпионаж

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

Выборы в Мосгордуму - 2019

Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

МЧС предупредило о возможном подъеме воды в Неве до опасных значений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');