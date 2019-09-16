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Вильфанд пообещал москвичам скорые заморозки

Про бабье лето он не сказал ничего и объяснил, что будет "держать интригу"

Вильфанд пообещал москвичам скорые заморозки
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - До конца недели в столичном регионе будет дождливая погода и с каждым днем будет холодать. В ночь на пятницу и на субботу возможны первые заморозки - до минус трех градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника по четверг атмосферное давление будет снижаться.

"Это значит, что нас ждет мрачноватая погода, нудные моросящие осенние дожди. Солнца будет немного", - сказал он.

К вечеру четверга давление начнет расти, в субботу возможны прояснения.

Всю неделю будет дуть северный ветер.

В понедельник днем ожидается до 15-16 градусов тепла, во вторник - до 13-15, в четверг и пятницу - около десяти.

В выходные синоптики обещают переменную облачность без сильных дождей, но ждать бабьего лета не советуют, потепления не будет. По утрам в пятницу, субботу и воскресенье будет около пяти градусов тепла.

О бабьем лете Вильфанд обещал сказать позднее.

"Мы стремимся говорить о бабьем лете дня за два-три, держать интригу", - отметил он.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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