Участник акции 3 августа Устинов получил 3,5 года колонии за травму сотрудника ОМОН

Павел Устинов в Тверском суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за применения насилия в отношении бойца ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Алексей Криворучко.

Ранее прокурор просил назначить ему наказание в виде шести лет колонии.

Потерпевший по этому делу - сотрудник ОМОН Александр Лягин - на допросе сообщил, что более 20 дней провел в госпитале с вывихом плеча. Согласно фабуле дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

По версии следствия, таким образом Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения.

Подсудимый вину не признает. По его словам, на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Устинов добавил, что раньше и сам служил в Росгвардии, в том числе охранял общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу.

3 августа сотрудники полиции и Росгвардии пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. К вечеру полиция сообщила о задержании 600 человек.