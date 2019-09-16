Володин устыдил ПАСЕ за мониторинг стран на наличие дополнительных полов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился попытками Парламентской ассамблеи Совета Европы мониторить в России защиту прав нескольких дополнительных полов.

В понедельник в Ташкенте Володин в ходе общения с делегацией верхней палаты парламента Узбекистана вспомнил, что во взаимоотношениях России и ПАСЕ был курьезный случай, когда Россию, по его словам, хотели мониторить на предмет нескольких дополнительных полов.

"Не учитывают ни культуру, ни традицию, ни историю... (несколько полов) стыдобища сплошная", - заявил в связи с этим Володин.

По его словам, ПАСЕ занимается подобными вещами вместо того, чтобы заниматься прямым делом межпарламентской структуры - созданием модельного законодательства. "В рамках межпарламентского измерения у нас главный вопрос - это вопрос гармонизации законодательства, создание модельных законов", - сказал он.

В ПАСЕ, по его мнению, "занимаются мониторингом, политической деятельностью, отстаивают политические права - это, наверное, правильно..., но главный вопрос, которым должна заниматься парламентская структура - это вопрос гармонизации законодательства, подготовка модельных законов".

В Госдуме удивились

В январе 2019 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил удивление в связи с одной из рекомендаций ПАСЕ по формированию российской делегации, предусматривающей, по его словам, деление ее потенциальных участников на шесть полов.

"Дело в том, что наши коллеги из ПАСЕ направили приглашение, в котором указали необходимость тщательного подхода к составу делегации в ПАСЕ. Указали критерии. Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо известным, так и, может, с менее известным принципом равноправия полов. Полов указано шесть. Мы будем изучать эту информацию, обдумывать ее, это очень серьезно", - сказал Толстой 9 января журналистам.

Он пояснил, что "существуют определенные рекомендации в отношении гендерного представительства, которые гласят следующее, что даже если один член парламента, неважно из какой фракции, является представителем такого отдельного как бы пола, он должен быть представлен в делегации". В связи с этим Толстой заявил, что "для нас эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт".

Проблемы перевода

Позднее "Русская служба Би-би-си", ознакомившись с оригиналом обращения генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого к спикерам Госдумы и Совета Федерации, предположила, что Толстой неверно интерпретировал требования ПАСЕ, в которых "нет ни слова" о сексуальных меньшинствах и гендерах.

"Хотел бы привлечь ваше внимание к правилу 6.2 процедурного кодекса Ассамблеи, согласно которому национальные делегации должны быть составлены с учетом равного представительства политических партий или групп парламента. Делегация должна состоять из депутатов того пола, который в парламенте представлен в меньшинстве (англ. under-represented sex), в той же пропорции, что и в самом парламенте. При этом в ее состав должен входить как минимум один такой представитель", - пишет Савицкий.

"Под термином under-represented sex (Толстой перевел это как "недопредставленный пол") в письме подразумеваются представители того пола, которых в парламенте меньше, чем противоположного", - отмечает "Русская служба Би-би-си".