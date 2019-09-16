Омбудсмен пообещала изучить дело Устинова и обратиться в прокуратуру

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит материалы по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за вывих плеча у омоновца на акции 3 августа в Москве.

"Ко мне поступили обращения, но они не имеют материалов. Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции. Согласно фабуле дела, актер в ходе акции "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

Устинов вину не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании.

Суд отказался рассмотреть видео с задержанием Устинова. Как заявляют журналисты, на видео Устинов стоит с телефоном в руках и внаушниках и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент сотрудники ОМОН сталкиваются с Устиновым, поднявшим руки.

Защита намерена обжаловать приговор.