Поиск

Омбудсмен пообещала изучить дело Устинова и обратиться в прокуратуру

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит материалы по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за вывих плеча у омоновца на акции 3 августа в Москве.

"Ко мне поступили обращения, но они не имеют материалов. Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции. Согласно фабуле дела, актер в ходе акции "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

Устинов вину не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании.

Суд отказался рассмотреть видео с задержанием Устинова. Как заявляют журналисты, на видео Устинов стоит с телефоном в руках и внаушниках и не видит, как на него бегут сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент сотрудники ОМОН сталкиваются с Устиновым, поднявшим руки.

Защита намерена обжаловать приговор.

Павел Устинов Татьяна Москалькова

Новости

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Володин устыдил ПАСЕ за мониторинг стран на наличие дополнительных полов

Рабочий попал в больницу с ожогами после взрыва в новосибирском центре вирусологии

Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши

Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Протесты в Москве

Участник акции 3 августа Устинов получил 3,5 года колонии за травму сотрудника ОМОН

Участник акции 3 августа Устинов получил 3,5 года колонии за травму сотрудника ОМОН

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Верховный суд РФ подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Верховный суд РФ подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');