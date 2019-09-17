Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова

Они решили объединиться по примеру журналистов в ситуации с делом Ивана Голунова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские актеры проводят флешмоб в поддержку Павла Устинова, которого Тверской суд 16 сентября приговорил к 3,5 годам колонии за то, что боец Росгвардии при его задержании получил вывих плеча. Акцию запустил актер Театра Маяковского Александр Паль.

Паль записал видеообращение, в котором высказал мнение, что дело Устинова, выпускника Высшей школы сценических искусств сфабриковано.

"На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что не выкрикивал лозунги. И самое главное и удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, что это произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на очередной самосуд", - заявил он.

Акцию поддержал актер "Современника" Никита Ефремов. Он сравнил ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, за которого заступились сотрудники многих СМИ. "Вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем",- сказал Ефремов.

Флешмоб в поддержку Устинова поддержали актеры Максим Виторган, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Никита Кукушкин и другие. Они записывают свои видеообращения и плакаты "Я/Мы Павел Устинов".

В суд над Устиновым приходил художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин. Он выражал готовность поручиться за актера, заявлял о его невиновности и просил, чтобы ему "не ломали жизнь".

После завершения вечернего спектакля в МХТ имени Чехова 16 сентября в поддержку Устинова со сцены выступил режиссер Александр Молочников.

Суд признал Устинова виновным в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он потянул росгвардейца за руку, и тот получил вывих головки плечевой кости, ему потребовалась госпитализация.

Устинов своей вины не признал. Он говорил, что ни в каких акциях не участвовал, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Суд отказался рассмотреть видео с задержанием.

Защита намерена обжаловать приговор.

3 августа в центре Москвы проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе были задержаны больше тысячи человек, по данным "ОВД-Инфо".