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Дума отложила законопроект о снижении фильтра для кандидатов в губернаторы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Думский комитет по федеративному устройству отложил рассмотрение двух законопроектов о снижении муниципального фильтра на выборах, чтобы продолжить консультации с фракциями. Об этом объявил председатель комитета Алексей Диденко.

Речь идет о законопроектах, которые в конце 2018 года внес сенатор, бывший омбудсмен Владимир Лукин и в апреле 2018 года - депутаты от ЛДПР Диденко и Михаил Дегтярев.

Лукин предложил снизить муниципальный фильтр для выборов губернаторов до 1-3% вместо нынешних 5-10%, чтобы кандидатам в губернаторы нужно было собирать меньше подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Также его поправки предусматривают снижение с 75% до 50% числа муниципальных районов и городских округов региона, в которых кандидат должен заручиться поддержкой депутатов.

Депутаты от ЛДПР предложили снизить муниципальный фильтр и освободить парламентские партии от сбора подписей при выдвижении кандидатов в губернаторы. Они указали в пояснительной записке, что введенный в 2012 году фильтр в пределах от 5% до 10% "в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать" и он снижает альтернативность выборов.

Муниципальный фильтр ввели в 2012 году перед возвращением прямых губернаторских выборов. Каждый регион устанавливает свой порог фильтра. Выдвиженец собирает подписи и сдает их в избирательную комиссию вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации. Решение о регистрации комиссия принимает после проверки подписей.

Владимир Лукин Алексей Диденко Михаил Дегтярев

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