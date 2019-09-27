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В Кремле не решили, нужно ли менять законы о выборах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле еще не сформулировали четкую позицию о необходимости реформы избирательного законодательства и пока изучают обмен экспертными точками зрения. Об этом на брифинге 27 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что одни считают, что реформа назрела, но есть и другие точки зрения. На вопрос, рассматривается ли возможность "оставить все, как есть", Песков ответил, что "изначально не отвергается ни одна опция вообще".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила пакет поправок в избирательное законодательство и внесет их в рабочую группу администрации президента, сообщил РБК со ссылкой на источники. В частности, она предлагает отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения, ввести персональную ответственность глав избиркомов и для выборов депутатов всех уровней снизить до 0,5% количество подписей избирателей, которые кандидат должен собрать в поддержку выдвижения. Для выборов глав регионов и заксобраний она предложила установить муниципальный фильтр в 5%.

В апреле 2019 года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернаторов до 5%. В декабре 2018 года сенатор и бывший омбудсмен Владимир Лукин внес в Думу законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернаторов до 1-3% вместо нынешних 5-10% и о снижении с 75% до 50% числа муниципальных районов и городских округов региона, в которых кандидат должен заручиться поддержкой депутатов.

Дмитрий Песков ЦИК Элла Памфилова

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