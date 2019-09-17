Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных о россиянах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ".

В соответствии с документом в федеральный ресурс о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о россиянах.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и других лицах, определенных законопроектом. Оператором базы данных о населении, согласно законопроекту, должна стать Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Законопроект предполагает, что оператор базы данных обеспечивает защиту содержащихся в ней сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Разработчики инициативы рассчитывают, что создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении упомянутый законопроект.

Госдума

Новости по теме

Новости

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Дерипаска решил судиться с журналистами из-за санкций США

Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

В "Роскосмосе" согласились, что космонавтам может пригодиться оружие

Вернувшийся из космоса робот FEDOR вновь отказался включаться

Group-IB обнаружила троян, нацеленный на пользователей Avito и других сервисов

Group-IB обнаружила троян, нацеленный на пользователей Avito и других сервисов

Американец Уилан заявил, что ему подбросили флэшку с секретными данными

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

Российские правозащитники призвали власть прекратить давление на оппозицию

Родственники исчезнувших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');