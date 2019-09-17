Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных о россиянах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ".

В соответствии с документом в федеральный ресурс о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о россиянах.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и других лицах, определенных законопроектом. Оператором базы данных о населении, согласно законопроекту, должна стать Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Законопроект предполагает, что оператор базы данных обеспечивает защиту содержащихся в ней сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Разработчики инициативы рассчитывают, что создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении упомянутый законопроект.