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Депутаты одобрили законопроект о создании единой базы о россиянах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ".

В результате создания такой базы у граждан не появится уникальных идентификационных номеров, законопроект этого не предусматривает, уточнила директор департамента информационных технологий Минфина в сфере управления финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Елена Чернякова. Она представляет разработчиков этих поправок. Председатель думского комитета Леонид Левин попросил ее прокомментировать слухи о том, что база присвоит каждому россиянину свой идентификационный номер.

По словам Черняковой, уникальным для каждого будет "только номер записи сведений о человеке в этой системе", а в свою очередь эта запись будет содержать "все остальные сегодня существующие сведения о человеке в других ресурсах" - это СНИЛС, ИНН, номер паспорта и ряд других. Номер записи будет носить технический характер, "это как ID в системе", добавила она.

Законопроект внесло в Думу правительство.

Предполагается, что заниматься созданием и ведением единой базы будет Федеральная налоговая служба. В базу будут вносить персональные данные граждан, включая дату и месту рождения, пол, реквизиты свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, а также сведения о семейном положении и родственниках. Данные будут собирать по базам органов госвласти, местного самоуправления и внебюджетных фондов.

В правительстве считают, что создание такой базы позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, сократит сроки оказания госуслуг, облегчит расчет и начисление налогов на доходы физлиц.

Также ожидается, что база поможет бороться с попытками мошенников получать неположенную им соцподдержку и уводить доходы из-под налогообложения.

Минфин Госдума Леонид Левин

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