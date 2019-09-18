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Взрывные устройства обнаружены на месте ликвидации двух боевиков в КБР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Самодельные взрывные устройства обнаружены на месте проведения контртеррористической операции на окраине города Чегем в Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, там сейчас работают взрывотехники.

Как сообщалось, в части города Чегем с 5 утра был введен режим КТО. Спустя примерно час после его начала раздалась стрельба. Источник сообщал, что правоохранительные органы ликвидировали двух боевиков - местных жителей, входящих в религиозно-экстремистскую группировку.

КБР Чегем

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