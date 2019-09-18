Источник сообщил, что в Чегеме в ходе КТО убили двух боевиков

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - На окраине Чегема в результате контртеррористической операции были заблокированы в частном доме и убиты два боевика. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По его словам, из участников спецоперации никто не пострадал.

Режим контртеррористической операции (КТО) в одном из районов Чегема ввели в 5 утра 17 сентября. Такое решение принял начальник УФСБ Кабардино-Балкарии Сергей Воронин. Источник "Интерфакса" рассказывал, что около 6 утра в районе проведения КТО была слышна недолгая стрельба.