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Рогозин обещал скоро решить, где на Северном Кавказе построят центр подготовки космонавтов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Решение о создании центра подготовки космонавтов на Северном Кавказе может быть принято до конца года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, специалисты госкорпорации уже изучали возможные площадки для центра в Приэльбрусье и в Архызе. Он отметил уникальность этих мест с точки зрения горной и парашютной подготовки.

"Есть заинтересованность глав республик, в Чечне есть такие возможности, Сочи нам интересно. Пока смотрим, позже примем окончательное решение", - добавил он.

В июне глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял, что договорился с руководством Центра подготовки космонавтов о том, что космонавты будут проходить предполетную подготовку в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Объект осмотрели начальник ЦПК Павел Власов и его заместители и решили, что там можно готовить космонавтов по отдельным дисциплинам.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Чечня Сочи Архыз Рамзан Кадыров. Гудермес

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