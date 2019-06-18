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Кадыров договорился о предполетной подготовке космонавтов в Гудермесе

Они будут тренироваться в университете спецназа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством Центра подготовки космонавтов (ЦПК) о том, что космонавты будут проходить предполетную подготовку по ряду направлений в Гудермесе.

По его словам, начальник ЦПК Павел Власов и его заместители Юрий Маленченко и Виктор Рень внимательно изучили комплекс Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. В результате они договорились с Кадыровым, что космонавтов будут отправлять туда на подготовку.

Власов подтвердил, что возможности РУС изучены, они позволяют проводить тренировку космонавтов по отдельным дисциплинам. И в этом направлении ЦПК и РУС будут тесно сотрудничать.

Чечня Гудермес космонавты Рамзан Кадыров Павел Власов ЦПК

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