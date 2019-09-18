Педагоги и эксперты КГИ раскритиковали новые образовательные стандарты для школ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Известные российские педагоги совместно с экспертами Комитета гражданских инициатив (КГИ) выступили с заявлением, в котором резко раскритиковали подготовленные под эгидой Минпросвещения РФ проекты новых школьных образовательных стандартов (ФГОС).

"Да, это реальный текст, я его подписал. Это возвращение назад и обман президента, я могу это сказать достаточно жестко. В преамбуле (к проектам ФГОС - ИФ) все правильно, я готов согласиться. Но когда мы смотрим приложения - поставьте крест на всяких "Сириусах" и "Кванториумах". Это контрреволюция, рассчитанная на непрофессионалов", - сказал "Интерфаксу" академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Текст заявления опубликован на портале "Мел" в среду, под ним стоят подписи 20 членов КГИ и деятелей отечественного образования, включая Ямбурга и известного педагога, психолога, члена президиума РАО и члена СПЧ при президенте РФ Александра Асмолова.

Подписанты считают, что представленные ФГОСы "носят архаичный и имитационный характер": школьное образование подменяется зафиксированным набором материала, который нужно выучить школьникам по годам. "Жесткая фиксация учебного материала", по мнению авторов текста, делает невозможным учет индивидуальных особенностей ученика, класса и школы, и есть опасения, что все сведется к "зазубриванию" уроков, а образование лишится гибкости.

"Дети проигрывают, общество проигрывает, государство проигрывает. В выигрыше могут оказаться только контролирующие чиновники, для которых расширяется поле деятельности, и издатели "единственных учебников", которым будет гарантирован госзаказ. В целом это означает снижение конкурентоспособности учебных материалов и программ при увеличении возможностей для коррупции", - говорится в заявлении.

Авторы предлагают провести подробный анализ действующих сейчас стандартов, сформулировать цели новых ФГОС с учетом снижения нагрузки на учителей и учеников и необходимости модернизации образования и наладить общественный диалог для создания новых взвешенных документов.

До выполнения этих пунктов предлагается ввести мораторий на изменение ФГОС.

Обновить ФГОСы правительству поручил президент РФ Владимир Путин. В Минпросвещения ранее заявляли, что рассчитывают принять новые ФГОСы осенью текущего года.

Глава ведомства Ольга Васильева подчеркивала, что ФГОСы прошли общественное обсуждение, собрав тысячи замечаний и предложений. Министр также обращала внимание на то, что в новых документах четко прописано, что изучается в каких классах школы, чтобы ученик получил стандартизированное базовое образование; тем не менее, по словам Васильевой, вариативность и возможность изучения углубленной программы новые ФГОСы не отменяют.

Не первый спор

Это не первый раз, когда эксперты выступают с решительной критикой попыток образовательного ведомства внедрить новые ФГОСы на замену действующим.

Так, в марте 2018 года эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Московского городского педагогического университета (МГПУ) во главе с ректорами этих трех вузов подготовили экспертное заключение, в котором заявили, что подготовленные под эгидой тогда еще единого министерства образования и науки проекты нужно существенно доработать. Критика касалась отсутствия гибкости в новых документах: акцент в случае их принятия, сочли эксперты, сместится с того, что дети должны знать, на то, что дети должны пройти на уроке.

Ольга Васильева, на тот момент глава единого Минобрнауки, отвечала критикам, что вариативность исчезнуть не должна, просто устанавливается минимальный объем знаний для каждого школьника, который потом будут спрашивать на контрольных и ЕГЭ.