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В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Национальный родительский комитет попросил министра просвещения Ольгу Васильеву отменить введение с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку. В министерстве заявили, что знание иностранного языка нужно выпускникам школы и важно организовать проверку этого знания.

"Знание иностранного языка - это крайне важный и востребованный навык на рынке труда", - указали в пресс-службе ведомства и связали необходимость обязательного экзамена с актуальностью этого навыка.

Чиновники считают, что нужно обеспечить возможность "его качественного изучения" во всех школах страны и процесс контроля знаний.

"Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" предложил отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в выпускном классе и такие же экзамены после девятого класса.

Во многих школах уровень преподавания иностранного языка низкий и родителям придется нанимать репетиторов, объяснила эту просьбу глава центрального штаба НРК Ирина Волынец. По ее словам, дополнительный обязательный экзамен отнимет у школьников время и силы в ущерб подготовке к поступлению в вуз и изучению профильных предметов.

ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года, основной госэкзамен по этому предмету после 9-го класса - с 2020 года. На ЕГЭ по иностранному языку можно выбрать английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки. Английский выбирают 97% сдающих, 42,7% из них получают за этот экзамен от 81 балла и выше.

Ольга Васильева Минпросвещения Ирина Волынец

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