Под Липецком родители инсценировали пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пропажу восьмилетней девочки из села Паниковец Елецкого района Липецкой области инсценировали ее родители. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры Липецкой области.

2 сентября первоклассница не явилась на занятия в сельскую школу. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи Следственного комитета РФ (СКР) организовали поиски с участием сотрудников полиции, МЧС, добровольцев. На следующий день девочку нашли в Подмосковье у отца, который работает там вахтовым методом.

Мать девочки проверили на полиграфе, после чего выяснилось, что она знает, где находится ребенок, и сама передала дочь третьему лицу, согласовав это с мужем. В ходе допроса женщина призналась, что не хотела отдавать дочку в светскую школу по религиозным соображениям, рассказали в прокуратуре.

Оказалось, что в ночь на 30 августа к супругам домой приехал священник, знакомый отца девочки, и передал записку, в которой говорилось о необходимости инсценировать для органов опеки исчезновение девочки и отвезти ее к отцу. Наутро мать отправила дочку вместе со священником в Подмосковье.

В итоге девочку вернули в Липецкую область и зачислили в первый класс школы в другом селе.

Ранее местные СМИ писали, что родители ребенка являются староверами.