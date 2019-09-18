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Пострадавших от наводнения жителей и предприятия Иркутской области избавили от части налогов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Иркутской области в среду приняло в окончательном чтении законы об освобождении от уплаты некоторых налогов жителей и предприятий на территориях, которые пострадали от летнего паводка.

"Депутаты рассмотрели две пары альтернативных проектов законов (внесенных группой депутатов и губернатором - ИФ), касающихся освобождения от налогов граждан и организаций", - сообщила в среду пресс-служба регионального парламента.

Первая пара законопроектов касалась освобождения жителей пострадавших районов от уплаты налога на транспорт за 2018 и 2019 годы, а также организаций - за 2019 год.

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"Законопроект, внесенный депутатами, предусматривает предоставление льготы всем организациям, в то время как губернаторский проект предлагал освободить от налога только субъекты малого и среднего предпринимательства. В части поддержки физических лиц законопроекты идентичны", - уточняется в сообщении.

В перечень предприятий, пострадавших от наводнения и не являющихся малым и средними, входят муниципальные унитарные предприятия, предприятия сферы ЖКХ, школы, больницы, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Вторая пара законопроектов касается освобождения от налога на имущество организаций. депутатский проект предполагает освобождение от налога всех предприятий, губернаторский проект - только предприятий, включенных в реестр малых и средних.

"По губернаторскому законопроекту бюджет терял 4 млн рублей, по депутатскому - как минимум 144 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По итогам голосования на сессии были поддержаны оба законопроекта, внесенных депутатами.

Летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1984 дома с населением 5424 человека.

От наводнения пострадало порядка 400 предприятий и предпринимателей, ущерб бизнесу оценивается в 1,6 млрд рублей.

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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