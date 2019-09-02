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Почти половина пострадавших от паводков под Иркутском получила сертификаты на жилье

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более двух тысяч сертификатов на приобретение нового жилья получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил в понедельник, 2 сентября, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На сегодняшний день принято 4 005 заявлений на восстановление жилищных прав из 5 718 пострадавших, это 70% семей. Мы выдали 2 008 свидетельств на получение жилья. И оплатили на сегодняшнюю минуту 157 свидетельств на 443 млн рублей", - сказал Мутко на совещании в Тулуне о ходе ликвидации последствий наводнения.

Он добавил, что около трех тысяч домов, которые ранее были признаны пригодными для проведения капремонта, серьезно пострадали в результате второй волны паводка. "У людей были акты на капитальный ремонт, и они стали нам говорить, что второй паводок пришел, придите и посмотрите, что сделала вторая волна", - сказал Мутко.

По его словам, обследование всех пострадавших от паводка домов в Иркутской области должно завершиться до конца следующей недели.

Мутко также отметил, что аварийно-восстановительные работы близки к завершению. Однако президент России Владимир Путин в ходе визита в Иркутскую область заявил о медленном решении проблем ремонта жилья, пострадавшего в результате наводнения.

"Многие семьи - более 17 тысяч человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно", - сказал Путин.

Как сообщалось, в зону подтопления попали 11 районов Иркутской области - 135 населенных пунктов, 11 169 домов, в которых проживало 45 999 человек, в том числе 7 921 ребенок. Правительство РФ выделило на предоставление и капремонт жилья 14,1 млрд рублей.

Виталий Мутко Тулун Иркутская область Владимир Путин

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