В Госдуме заявили о готовности обсуждать "ремонт" избирательной системы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представители парламентских фракций Госдумы заявили о важности совершенствования избирательного законодательства и готовы вносить и рассматривать ряд инициатив.

Как заявил "Интерфаксу" в среду замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым во вторник, 17 сентября, сказал, что готов рассмотреть предложения парламентариев по "ремонту" избирательной системы. "Избирательная система "ремонтируется" регулярно, это жизненный процесс, возникают замечания, возникают какие-то проблемы, связанные с выборами, мы должны их анализировать и принимать решения с учетом пожеланий избирателей и требований жизни", - отметил Исаев.

Он добавил, что данная тема постоянно обсуждается в "Единой России", но там пока ждут, что предложит Зюганов после встречи с президентом.

В свою очередь депутат КПРФ Николай Арефьев заявил "Интерфаксу", что "на встрече с президентом Геннадий Зюганов передал все предложения КПРФ по совершенствованию избирательного законодательства".

Ранее в компартии заявили, что выступают за отмену муниципального фильтра, а также планируют внести еще ряд предложений в части ужесточения законодательства за фальсификации на выборах. Вопрос о снижении муниципального фильтра был внесен на рассмотрение комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, но был отложен из-за необходимости обсуждения данного вопроса во всех фракциях для выработки "консенсусного решения".

Глава комитета Алексей Диденко заявил в среду "Интерфаксу", что "в портфеле (Комитета - ИФ) находится два законопроекта, один из них подготовлен ЛДПР, второй проект, альтернативный, внесен членом Совета федерации (Сергеем - ИФ) Лукиным". Он добавил, что два проекта "довольно серьезно отличаются в плане барьеров, размеров самого муниципального фильтра".

О важности реформирования избирательной системы заявили также во фракции партии "Справедливая Россия". Лидер эсеров Сергей Миронов и группа депутатов фракции внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о формировании всех региональных парламентов по смешанной системе: 50% мандатов предлагается распределять по одномандатным округам, 50% - по партийным спискам. "Этот принцип предлагается распространить и на выборы в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе", - сказал Миронов журналистам.

"Смешанная система "50 на 50" должна применяться и в Москве, и в Петербурге. Выборы - это не только борьба кандидатов, на них должна быть и открытая конкуренция партий, их идей и программ. Ведь самовыдвижение не отменяет партбилета в кармане. Избиратели должны понимать, за кого они голосуют", - сказал он.