Поиск

Главы всех муниципалитетов Крыма написали заявления об отставке

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главы администраций всех городов и районов Крыма, в которых прошли выборы депутатов, написали заявления об увольнении, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций на заседаниях сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами.

Жители Крыма 8 сентября выбрали депутатов Государственного совета республики и 265 представительных органов власти в городах и селах полуострова. В частности, новые парламенты сформированы в 11 городах: Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте.

Главы администраций городов Крыма избираются местными депутатами из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

Крым

Новости

ФАС заинтересовалась рекламным роликом на YouTube-канале Пивоварова "Редакция"

ФАС заинтересовалась рекламным роликом на YouTube-канале Пивоварова "Редакция"

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать "черный список" судей на фоне дела Устинова

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать "черный список" судей на фоне дела Устинова
Дело Павла Устинова

Кучерена будет защищать актера Устинова

В Госдуме заявили о готовности обсуждать "ремонт" избирательной системы

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Безработица в РФ в августе обновила исторический минимум

Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Российский самолет сел в Варне со второй попытки, задев фюзеляжем полосу

Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в РФ простейших лекарств

Экс-замглавы "МРСК Северо-Запада" получил шесть лет по делу о взятке в 70 млн руб.

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');