Глава Крыма объяснил увольнение руководителей всех муниципалитетов республики

Глава Крыма Сергей Аксенов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Увольнение глав администраций всех городов и районов Крыма, в которых 8 сентября прошли выборы депутатов, было добровольным, заявил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Решение (об увольнении - ИФ) продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили важное качество - ответственность, готовность еще раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли", - сказал Аксенов.

По его словам, все кандидаты на посты глав администраций представят свои программы развития муниципалитетов местным жителям. Он напомнил, что конкурсы на замещение этих должностей проходят публично. "Большинство глав (администраций - ИФ) имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде", - добавил Аксенов.

Главы администраций всех городов и районов Крыма написали заявления об увольнении 18 сентября. Как говорил тогда Аксенов, такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.

Жители Крыма 8 сентября, в единый день голосования, выбрали депутатов Государственного совета республики и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. В частности, новые парламенты были сформированы в 11 городах: Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте.

Главы администраций городов Крыма избираются местными депутатами из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.