Строительство платного участка ЦКАД запланировали на 2025 год

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Автодор" рассчитывает на начало строительства второго пускового комплекса ЦКАД в 2025-2029 годах, сообщают "Ведомости".

Платное ответвление ЦКАД в западной части от кольца начнется неподалеку от Троицка, пересечет, в частности, Киевское, Новорижское и Ленинградское шоссе и закончится у Большого бетонного кольца восточнее Клина.

В официально опубликованных правительством документах по ЦКАД второй участок пока не упоминается, сроки его строительства не называются. На сайте стройкомплекса Москвы говорилось, что строительство всех пяти участков кольцевой дороги может быть завершено в 2025 г., но эта информация не является официальной.

Как сообщается в ответе представителя госкомпании "Автодор" на запрос издания, строительство второго пускового комплекса запланировано на 2025-2029 гг. По словам представителя, такой срок указан в плане проекта, утвержденном "Автодором" 31 мая, пишет газета.

Такой план "поддерживается и обсуждается", подтверждает представитель курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Проект будет рассмотрен, когда "Автодор" представит его обоснование в Минтранс, сказал изданию представитель министерства. Окончательное решение будет принимать правительство.

В "Автодоре" не называют возможную стоимость строительства второго пускового комплекса ЦКАД. Начало его строительства только после 2025 г. может быть связано с отсутствием бюджетных средств на реализацию проекта в более сжатые сроки.

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. По данным ГК "Автодор", ее протяженность составит 336,456 км: ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км и пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км.

Дорога пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно трассе А107 (Московское малое кольцо, "Малая бетонка") в обход крупных населенных пунктов столичного региона и соединит основные вылетные магистрали - Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 22 многоуровневые транспортные развязки, также предполагается строительство 72 мостов и 145 путепроводов - всего 239 сооружений. Количество полос движения составит по две в каждую сторону.

В конце июня правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 г. (завершение изначально планировалось в 2019 г.). Начало фазы эксплуатации дороги сдвинуто с 2018 года на 2020 год.

Также скорректирована общая стоимость проекта. Распоряжением кабинета министров она установлена в объеме 315,864 млрд руб. вместо 313,270 млрд руб. ранее. При этом, как следует из текста документа, дополнительные средства будут привлечены от инвесторов проекта, а также из собственных средств его инициатора - госкомпании "Автодор".