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Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья
Участок платной трассы М-11
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Строящиеся столичные скоростные магистрали будут интегрированы в единую дорожную сеть московской агломерации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Как он рассказал в интервью телеканалу "Москва-24" в субботу, сегодня в Москве одновременно строятся Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада. "По сути, построив эти магистрали, в срединной части города - между Третьим Транспортным кольцом и МКАДом - появится новый дорожный каркас", - отметил заммэра.

По его словам, эта система дорог будет иметь выходы на шоссе Подмосковья и на скоростную дорогу Москва - Санкт-Петербург.

Хуснуллин пояснил, что эти трассы значительно разгрузят трафик на многих вылетных магистралях и улицах города. Более того, снизится нагрузка и на МКАД, и на ТТК, сказал он.

Ранее сообщалось, что только в Москве ежегодно строится не менее 100 км дорог. Программа строительства дорог и транспортных сооружений в столице позволила снять загруженность основных магистралей более чем на 10%. По итогам этого года ввод также составит около 100 км дорог.

Москва Подмосковье МКАД ТТК

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