Задержан подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде по "горячим следам" задержан подозреваемого в убийстве бизнесмена.

"Подозреваемый в совершении убийства генерального директора ООО "Багем" 31-летний нижегородец задержан в Чувашии", - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

Во время допроса подозреваемый сообщил следователям, что 17 сентября он пригласил бизнесмена на встречу в гаражный кооператив. Между ними возник конфликт, в ходе которого он ударил предпринимателя, пытавшегося уйти, кирпичом по голове. После он оттащил тело к автомобилю, поджег его и скрылся.

В ближайшее время нижегородцу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 17 сентября на территории гаражного кооператива в Ленинском районе города нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ сообщали, что убитый - руководитель одного из местных предприятий Виктор Ворошилов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ворошилов являлся совладельцем и гендиректором ООО "Русские фургоны", занимающегося производством кузовов автотранспотных средств, прицепов и полуприцепов, и ООО "Багем" (торговля автотранспортными средствами).

Ему также принадлежит ООО "Ателье Прицепов", основным видом деятельности которого является производство прицепов и полуприцепов.