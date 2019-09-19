Бизнесмен убит в Нижнем Новгороде

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде по факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело.

Вечером 17 сентября на территории гаражного кооператива в Ленинском районе города был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает региональное СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

СКР не приводит подробностей о личности убитого. Между тем пользователи соцсетей и местные СМИ сообщают, что убитый - руководитель одного из местных предприятий Виктор Ворошилов.

По данным аналитической системы "СПРАРК-Интерфакс", Ворошилов являлся совладельцем и гендиректором ООО "Русские фургоны", занимающегося производством кузовов автотранспотных средств, прицепов и полуприцепов, и ООО "Багем" (торговля автотранспортными средствами).

Ему также принадлежит ООО "Ателье Прицепов", основным видом деятельности которого является производство прицепов и полуприцепов.