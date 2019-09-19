Бизнесмен убит в Нижнем Новгороде
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде по факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело.
Вечером 17 сентября на территории гаражного кооператива в Ленинском районе города был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает региональное СУ СКР.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
СКР не приводит подробностей о личности убитого. Между тем пользователи соцсетей и местные СМИ сообщают, что убитый - руководитель одного из местных предприятий Виктор Ворошилов.
По данным аналитической системы "СПРАРК-Интерфакс", Ворошилов являлся совладельцем и гендиректором ООО "Русские фургоны", занимающегося производством кузовов автотранспотных средств, прицепов и полуприцепов, и ООО "Багем" (торговля автотранспортными средствами).
Ему также принадлежит ООО "Ателье Прицепов", основным видом деятельности которого является производство прицепов и полуприцепов.