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Материнский капитал в 2020 году превысит 466 тысячи рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Размер материнского капитала в 2020 году превысит 466 тысяч рублей, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 млрд рублей", - сказал Медведев.

В настоящее время маткапитал составляет 453 026 рублей.

По словам премьера, "значительные средства пойдут на развитие медицины: расходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составят почти 2,4 трлн рублей".

Медведев, в частности, отметил "весьма значительные средства", которые выделяются на проведение диспансеризации, и подчеркнул, что власти "должны внимательно следить за качеством диспансеризации".

Дмитрий Медведев

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