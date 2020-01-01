С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повышен на на 850 рублей - до 12130 рублей в месяц. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 28 декабря.

В 2019 году МРОТ был установлен в размере 11280 рублей, в 2020 году эта сумма выросла на 7,5%.

Вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре 2019 года отмечала, что повышение МРОТ до этого уровня обойдется государству в почти 21 млрд рублей, из них федеральный бюджет заплатит около 6 млрд рублей, остальные деньги будут направлены из бюджетов регионов.

Законодательством предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. В этом году МРОТ был рассчитан с учетом этого требования.

Материнский капитал с 1 января проиндексирован на 3,8% и теперь составляет 466 617 рублей. Как отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 026 рублей.

Принятый закон о бюджете на 2020-2022 годы предусматривает индексации маткапитала: в 2021 году - до 485 282 рублей, в 2022 году - до 504 693 рублей (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января повышаются на 6,6%. Индексация затронет около 31 млн человек. Средний размер страховой пенсии по старости для них увеличивается на одну тысячу рублей - с 15 400 рублей до примерно 16 400 рублей. Как ожидается, к 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель вырастет еще на две тысячи - до 18 300 рублей.

1 февраля будут проиндексированы такие социальные выплаты, как ежемесячная денежная выплата Героям России и Советского Союза, Героям Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы, ветеранам, инвалидам, пострадавшим из-за радиационных катастроф, а также выплаты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Планируется, что индексация будет произведена на уровень инфляции за 2019 год - предварительно на 3,1%, окончательно коэффициент будет уточнен после финальных данных Росстата.

В 2020 году проиндексируют также пенсии по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) и социальные выплаты. Эта индексация состоится 1 апреля и будет произведена в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год, предварительно - на 7%.