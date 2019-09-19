Минобрнауки и ВАК прокомментировали доклад "Диссернета" о плагиате у ректоров

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Расследование о плагиате в диссертациях ректоров российских вузов отражает мнение сообщества "Диссернет" и, в большинстве случаев, приведенные в ней факты "не являются однозначно признанными ни в правовом поле, ни в академическом сообществе", заявил председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

Он отметил, что выводы о плагиате можно будет сделать после рассмотрения жалоб в экспертных советах и Президиуме ВАК.

В пресс-службе Минобрнауки, в свою очередь, напомнили, что проверять диссертации на предмет неправомерных заимствований можно только в течение десяти лет с момента ее защиты. За пределами этого срока оспорить авторство научной работы можно только в суде.

Филиппов напомнил, что ректоры вузов раз в пять лет переизбираются или назначаются с учетом решения аттестационной комиссии Минобрнауки. Претензии к их диссертациям могут быть рассмотрены при утверждении ректора в должности на следующий срок, добавил он.

"Диссернет" 18 сентября представил, а 19 сентября опубликовал доклад о диссертациях и научных работах ректоров 676 вузов. Эксперты утверждают, что плагиат нашли у 64 ректоров в диссертациях и у 31 ректора в научных статьях, причем некоторые допустили сразу несколько видов нарушений. "Всего в рамках настоящего доклада было изучено 112 ректоров с признаками нарушения норм академической этики, Таким образом, из 676 руководителей проанализированных образовательных организаций примерно каждый пятый имеет отношение к нарушению академической этики", - говорилось в докладе.

В научном подлоге - замене эмпирических данных в диссертационном исследовании - "Диссернет" уличил девять ректоров, в том числе руководителя ВГИКа Владимира Малышева и ректора РГСУ Наталью Починок.

Сетевое сообщество предложило создать специальную комиссию по анализу диссертаций с участием РАН и представителей университетов, в которую не должны входить чиновники Минобрнауки и нынешние ректоры.