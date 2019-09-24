Президент РАН сообщит Путину о протесте ученых против захвата земель институтов

Президент Российской академии наук Александр Сергеев Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - У научных институтов вопреки президентскому мораторию хотят отобрать часть принадлежащей им территории, нужно "спокойно довести до сведения" руководства страны и правительства протест ученых против этих планов. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Руководство Академии должно выработать с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым общую позицию против планов правительства по изъятию недвижимости и затем донести недовольство научной общественности до Владимира Путина и Дмитрия Медведева, сказал Сергеев. Он отметил, что чиновники хотят забрать у институтов нужную им территорию и "хотят улучшить положение министерств за счет научных институтов, хотя эти министерства и так живут хорошо".

Он подчеркнул, что эти планы "спущены правительственной комиссией во главе с вице-премьером (Виталием - ИФ) Мутко", потому что необходимо обеспечить министерствам возможность переезда в новое здание. Это, безусловно, "вызвало соответствующую реакцию научной общественности", - отметил Сергеев.

Член президиума РАН академик Роберт Нигматуллин сравнил авторов идеи с "хищниками, которые мгновенно набросились на институты, несмотря на действующий мораторий президента".

"Институты по отдельности не справятся с этой проблемой, и министерство одно не выдержит давления сверху. Российская академия должна держать под контролем это пагубное стремление", - предупредил он.

18 сентября о том, что в Минобрнауки поступила директива об изъятии зданий и участков у 34 научных институтов в Москве и других крупных городах, сообщил "Московский комсомолец". За счет этого имущества правительство хочет покрыть расходы на переезд министерств и ведомств в новый правительственный комплекс в "Москва-Сити".

Об изъятии земель попросило АО "Дом.РФ" (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), 100%-ная "дочка" Росимущества. Эта компания выявляет федеральное имущество, которое не используется по назначению, и выставляет его на торги, "вовлекая в хозяйственный оборот".

По сведениям "МК", в список попали Институт географии РАН, у которого хотят изъять 900 квадратных метров с единственным зданием в Старомонетном переулке, Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН), Объединенный институт высоких температур РАН, Институт машиноведения РАН, Институт металловедения РАН, Институт российской истории РАН на улице Дмитрия Ульянова, Институт археологии РАН на Варшавском шоссе, Университет дружбы народов, Научный центр психологического здоровья, Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, а также институты на Кубани, в Свердловской области и Башкирии.

Минобрнауки "взяло под козырек" и уведомило институты об изъятии, утверждал "МК". В пресс-службе ведомства возразили, что выступают против изъятия недвижимости, которая нужна ученым и используется по назначению, и допускают введение в хозяйственный оборот только ненужного имущества, сообщал РБК. Там добавили, что окончательное решение большинством голосов будет принимать правкомиссия по по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков под руководством Мутко, которая должна учесть позицию Минобрнауки. По сведениям издания "Такие дела", министерство 13 сентября запросило у подразделений РАН документы о целевом использовании объектов из списка "ДОМ.РФ".

У ИЗМИРАН хотят отобрать гараж и полгектара земли у Калужского шоссе. По словам директора института Владимира Кузнецова, гараж учреждению нужен, используется целевым образом и отдавать его ученые не хотят.

У Института химфизики РАН хотят отобрать землю на улице Косыгина, на которой находится тепловой пункт, который обеспечивает институт горячей и холодной водой, писал в "Троицком варианте" в августе главный научный сотрудник ИХФ доктор биологических наук Алексей Семенов. По его словам, изъятие участка лишит институт и возможности нормально работать и развиваться.