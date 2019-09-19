В "Анжи" опровергли причастность задержанного в Дагестане Идрисова к клубу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в Дагестане Махи Идрисов не имеет отношения к махачкалинскому футбольному клубу "Анжи", заявили "Интерфаксу" в клубной пресс-службе.

Ранее появилась информация о том, что бывший вице-президент "Анжи" Идрисов задержан в Дагестане. Информированный источник сообщил, что при обыске дома у Идрисова было найдено оружие. "Дома обнаружено три автомата, ружье, пять пистолетов, гранаты и коллекционное холодное оружие", - сказал источник.

В настоящее время "Анжи" является клубом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион отечественного футбола), хотя совсем недавно выступал в Российской премьер-лиге.