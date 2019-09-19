Поиск

В Дагестане задержали бывшего вице-президента клуба "Анжи"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане сотрудники уголовного розыска задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

У него дома при обысках нашли три автомата, ружье, пять пистолетов, гранаты и коллекционное холодное оружие, сказал информированный источник "Интерфакса".

Идрисов был назначен вице-президентом "Анжи" в марте 2017 года.

С января 2011 до декабря 2016 года владельцем клуба был Сулейман Керимов. Сначала клуб занял одну из лидирующих позиций на российском трансферном рынке и приобрел ряд сильных футболистов, в том числе Юрия Жиркова и Роберто Карлоса. В сезоне 2012-2013 года команда стала третьей в Чемпионате российской премьер-лиги. Летом 2013 года Керимов сократил финансирование клуба, "Анжи" завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице и покинул премьер-лигу.

Анжи Дагестан Махи Идрисов Сулейман Керимов

Новости

В Петербурге арестованы подозреваемые в попытке убить гражданина Узбекистана

"Шереметьево" запустило третью полосу

Глава Крыма объяснил увольнение руководителей всех муниципалитетов республики

Глава Крыма объяснил увольнение руководителей всех муниципалитетов республики

Число жертв крупного ДТП под Ярославлем выросло до девяти человек

Минобрнауки и ВАК прокомментировали доклад "Диссернета" о плагиате у ректоров

Минобрнауки и ВАК прокомментировали доклад "Диссернета" о плагиате у ректоров

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Депутаты приняли закон об акцизе на IQOS

Кадыров заявил о готовности обсудить "несуществующую" проблему представителей ЛГБТ

Замглавы департамента Минкультуры задержали по делу о мошенничестве

Золотов заявил, что осудил бы актера Устинова на год условно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');