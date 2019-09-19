В Дагестане задержали бывшего вице-президента клуба "Анжи"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане сотрудники уголовного розыска задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

У него дома при обысках нашли три автомата, ружье, пять пистолетов, гранаты и коллекционное холодное оружие, сказал информированный источник "Интерфакса".

Идрисов был назначен вице-президентом "Анжи" в марте 2017 года.

С января 2011 до декабря 2016 года владельцем клуба был Сулейман Керимов. Сначала клуб занял одну из лидирующих позиций на российском трансферном рынке и приобрел ряд сильных футболистов, в том числе Юрия Жиркова и Роберто Карлоса. В сезоне 2012-2013 года команда стала третьей в Чемпионате российской премьер-лиги. Летом 2013 года Керимов сократил финансирование клуба, "Анжи" завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице и покинул премьер-лигу.