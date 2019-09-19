Суд отправил директора ФБК Жданова отбывать остаток административного ареста

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы решил, что директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов должен до конца отбыть арест в 10 суток, назначенный ему 9 августа за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля в центре столицы.

"Определением суда срок административного ареста Жданова, назначенного ему по постановлению Мещанского суда Москвы 9 августа, исчислен с 19 сентября. В срок ареста Жданову зачтено время нахождения под арестом с 9 по 11 августа", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство начальника ОМВД по Мещанскому району Москвы, который попросил суд разъяснить порядок исполнения наказания Жданова.

Мещанский суд 9 августа назначил Жданову 10 суток административного ареста, признав его виновным в организации не согласованной властями акции в центре Москвы 27 июля путем призывов к участию в мероприятии в Facebook (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

На момент вынесения указанного решения Жданова находился под 15-суточным арестом по решению столичного Зеленоградского суда за участие в той же акции, "повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры" (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Согласно закону, административные аресты проходят параллельно. Вместе с тем, по истечении срока первого наказания, 11 августа, Жданов был освобожден, не отбыв, таким образом, восемь суток второго ареста.

Как сообщалось, Жданов был задержан в четверг и доставлен в суд для рассмотрения ходатайства начальника ОМВД.

В центре Москвы 27 июля прошла не согласованная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы, по итогам которой было задержано свыше тысячи человек.