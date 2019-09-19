Поиск

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил о задержании директора ФБК Ивана Жданова. Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.

"В 12.15 - информация о согласовании митинга на проспекте Сахарова 28 сентября. В 13.00 - задержание Жданова. Так и живем", - отметил соратник Алексея Навального.

Какое именно ведомство провело задержание Жданова, Волков не уточнил. Однако он предположил, что директора ФБК задержали по административной статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за организацию встреч независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями на Трубной площади в июле 2019 года.

Информацию о задержании Жданова также подтверждает в своем твиттере юрист ФБК Вячеслав Гимади.

В конце августа стало известно, что против директора ФБК возбудили уголовное дело из-за неисполнения решения суда.

Иван Жданов Леонид Волков ФБК Вячеслав Гимади

Новости по теме

Новости

Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

Песков не понял выбора места для пикетов в поддержку Устинова

Состояние раненого московского полицейского оценили как стабильно тяжелое

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Полицейский в Москве убит при задержании коллеги

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября

Пассажир погиб под колесами поезда московского метро

В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Протесты в Москве

Фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина отпустили под подписку о невыезде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');