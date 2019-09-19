Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил о задержании директора ФБК Ивана Жданова. Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.

"В 12.15 - информация о согласовании митинга на проспекте Сахарова 28 сентября. В 13.00 - задержание Жданова. Так и живем", - отметил соратник Алексея Навального.

Какое именно ведомство провело задержание Жданова, Волков не уточнил. Однако он предположил, что директора ФБК задержали по административной статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за организацию встреч независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями на Трубной площади в июле 2019 года.

Информацию о задержании Жданова также подтверждает в своем твиттере юрист ФБК Вячеслав Гимади.

В конце августа стало известно, что против директора ФБК возбудили уголовное дело из-за неисполнения решения суда.