Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные eSim

В эксперименте примут участие до 15 тысяч абонентов

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче встроенных eSim, сообщает в четверг газета "Ведомости".

Как рассказал газете замминистра Олег Иванов, в тесте примут участие до 15000 абонентов. Сроки эксперимента пока не названы.

Продолжение эксперимента стало возможным, о словам Иванова, поскольку оператор "решил вопросы обеспечения безопасности применения eSim". Детали возникшей проблемы чиновник не раскрыл.

Эксперимент позволяет идентифицировать абонентов, так как получение eSim требует физического присутствия абонента в салоне с паспортом. Позже будет доступно удаленное получение, сообщил Иванов, однако сроки пока неизвестны.

В Tele2 отказались прокомментировать продолжение эксперимента.

Оператор начал выдавать eSim 29 апреля в нескольких салонах в Москве, однако на следующий день приостановил выдачу из-за нехватки виртуальных сим-карт. 14 мая Минкомсвязи попросило приостановить эксперимент "до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности". "Ведомости" напомнили, что против eSim выступили в ФСБ.

ESim - модуль, вставленный в смартфон, планшет или умные часы, который заменяют обычную сим-карту. Для подключения к оператору достаточно просканировать QR-код. Сейчас eSim присутствует в новейших смартфонах, в том числе Apple iPhone XS, XR, 11.