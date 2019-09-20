Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

Новые правила постановки на учет в военкоматы, готовность США к прорыву системы ПВО Калининграда, возобновление эксперимента с eSim

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны изменит правила постановки военнообязанных на учет. Источники "Известий" сообщили, что к концу года на учет будут ставить фактически проживающих в зоне ответственности военкомата молодых людей. Выявлять таких "фактически проживающих" на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий.

- WP сообщила, что настороживший разведку США разговор Трампа касался Украины. Издание отмечает, что пока не ясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с украинском коллегой.

- ВВС США готовы к прорыву системы ПВО Калининграда в случае необходимости. Харриган не раскрыл подробности этих планов. По мнению газеты, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его одновременно отличной передовой российской базой и весьма уязвимой целью одновременно.

- Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные eSim. В эксперименте примут участие до 15 тысяч абонентов. Сроки эксперимента пока не названы.

- ЦСКА потерпел крупное поражение от "Лудогорца" в Лиге Европы. На 11-й минуте Игорь Дивеев вывел ЦСКА вперед, после чего игроки "Лудогорца" забили пять голов (47, 50, 52, 68, 73). "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

- ЦБ РФ изменил требования к НПФ по раскрытию данных о доходности. Теперь фонды на главном сайте должны публиковать информацию о разнесенной по счетам клиентов доходности. Регулятор оставил переходный период до середины 2021 года для данных по инвестпортфелям по пенсионным накоплениям и резервам.

- Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Якутия.