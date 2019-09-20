Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Росгидромета в пятницу, вероятность такого исхода составляет от 67 до 69%, оправдываемость подобных прогнозов за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%. Анализ выполнен специалистами подведомственного Росгидромету Гидрометцентра России.

В октябре выше нормы будет средняя месячная температура за Полярным кругом, ниже нормы температуры ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока. В ноябре на всей территории страны средние температуры будут около нормы, за исключением полярных районов, где показатели ожидаются выше нормы.

В декабре месячная температура на большей части территории РФ также будет находиться около средних многолетних значений, за исключением севера Урала и Сибири (выше нормы) и юга Западной Сибири (ниже нормы). В январе 2020 года показатели около и ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, на севере Якутии - выше нормы, в целом по стране около нормы. В феврале выше нормы температуры ожидаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга Камчатки, где показатели будут около и ниже нормы).

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего (февраля 2018 года - ИФ) в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа", - добавили в Росгидромете.

Наконец, мартовская прогностическая карта почти полностью окрашена красным цветом, что означает температуры выше нормы: это юг России, обширные территории Урала и Сибири. Однако на севере Центрального округа, в Северо-западном округе, а также на Дальнем Востоке среднемесячные температуры ожидаются около и немного выше нормы.

Прогноз на отопительный сезон дается каждый год, чтобы ориентировать власти, специалистов в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства относительно рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Метеорологи представляют данные в виде ожидаемой среднемесячной температуры на территории по месяцам с указанием, будет ли этот показатель выше средних многолетних значений за указанный месяц, около их или ниже их.