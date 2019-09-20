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Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Актер на свободе, шаман в психбольнице, зима на пороге

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Якутского шамана Александра Габышева отправили в психбольницу. В случае выявления патологий ему пообещали оказать помощь. По словам Габышева, пока он отпросился на день к сестре. Сначала он утверждал, что его будут судить за экстремизм, однако позднее заявил, что его обследовали медики, его допросил следователь и что никаких претензий к властям у него нет.

- Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. По данным синоптиков, на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы, хотя февраль в Центральной России будет холоднее прошлогоднего. Первый снег москвичей ждет уже вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 23 сентября. В связи с холодами столичные власти решили досрочно включить отопление в социальных учреждениях.

- Суд освободил под подписку о невыезде Павла Устинова, которого ранее приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Актер уже вышел из СИЗО. Мосгорсуд проверит законность приговора 26 сентября.

- Дональд Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана. В Вашингтоне новые ограничения назвали высшим уровнем санкций, которые вводятся против последнего для Ирана источника финансовых средств. При этом президент США убежден, что его реакция в отношении Тегерана является сдержанной, так как американские военные в любой момент могут одновременно атаковать 15 целей на территории Ирана.

- В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи. На железнодорожной станции были застрелены специалисты, которые занимались доставкой почты. По подозрению в причастности к преступлению задержан 31-летний коллега убитых. Похищенных 7,3 млн рублей при нем не нашли.

- РФС не позволил "Зениту" внести Александра Кокорина в заявку. Дозаявить игрока петербуржцы смогут теперь только в следующее трансферное окно. Тем временем "Краснодар" расторг контракт с другом Кокорина Павлом Мамаевым.

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