"Билайн" устранил сбой в работе sms-уведомлений у абонентов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") полностью устранило проблему, связанную с задержками в получении абонентам банковских sms-уведомлений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора в пятницу.

Как заявил представитель компании, "банковские sms доступны в полном объеме".

Ранее в пятницу ряд абонентов "Вымпелкома" жаловались на трудности с получением sms-сообщений от некоторых банков. Согласно данным сайта Downdetector, сбои начались примерно в 14:00 по Москве 20 сентября и затрагивали в основном европейскую часть России.

"Вымпелком" - 100%-ная дочерняя компания телекоммуникационного холдинга VEON, является третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России. На "Вымпелком" приходится около половины доходов VEON.