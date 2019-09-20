Абоненты "Билайна" пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ряд абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") могут испытывать трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

"На текущий момент проблема уже идентифицирована, специалисты работают над ее устранением. В ближайшее время сервис будет доступен в полном объеме", - сказал представитель "Вымпелкома".

Согласно данным сайта Downdetector, пользователи портала жалуются на проблемы с мобильной и фиксированной связью. Сбои начались примерно в 14 часов по московскому времени и затрагивают европейскую часть России.

"Вымпелком" - 100%-ная дочерняя компания телекоммуникационного холдинга VEON, является третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций, еще 8,9% владеет норвежский холдинг Telenor. Free float компании на Nasdaq составляет 34,9%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.