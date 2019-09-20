В Ингушетии возбудили дело против майнера за кражу электричества на 130 млн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в Ингушетии возбудила уголовное дело по факту самого резонансного случая майнинг-хищения электричества в регионе. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокуратура изучила материалы процессуальной проверки по факту причинения ПАО "МРСК Северного Кавказа " - "Ингушеэнерго " имущественного вреда в особо крупном размере. Представитель надзорного ведомства отметил, что в селе Плиево была организована деятельность по обработке цифровой информации для производства (майнинга) криптовалюты (биткойнт, альткойн).

37-летний житель республики договорился с неизвестными лицами, оформил фиктивные документы и с помощью незаконно установленных приборов учета подключился к линиям электропередачи в селе Плиево. Он проложил провода от ЛЭП к трансформаторному пункту и от него - к нежилому помещению. Таким образом была похищена электроэнергия суммарной мощностью 19 млн 150 тыс. 236 кВт.ч.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Как сообщалось, в начале сентября специалисты ПАО "МРСК Северного Кавказа" (бренд "Россети Северный Кавказ") обнаружили факт хищения электроэнергии в Ингушетии на сумму свыше 130 млн рублей.

Недалеко от села Плиево в Назрановском районе был обнаружен объект, на котором установлены два трансформатора без технической разрешительной документации. При помощи этих установок осуществлялось незаконное энергоснабжение стоящего неподалеку здания. При осмотре места энергетики нашли свыше 1,6 тыс. аппаратов для майнинга криптовалюты.