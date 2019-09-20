Косачев увидел в санкциях США против Нацбанка Ирана альтернативу или отсрочку силового сценария

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские санкции против Национального банка Ирана - альтернатива силовому сценарию в отношении этой страны, президент США Дональд Трамп явно не хочет спешить с военными атаками, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Объявление президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении Национального банка Ирана - это, скорее всего, альтернатива (или отсрочка?) силового сценария", - сказал Косачев "Интерфаксу" в пятницу, комментируя введение санкций.

Он отметил, что недавняя отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона связана во многом с разногласиями по поводу реакции на действия Ирана.

"При этом самих действий может и не быть - как успешно продемонстрировал на днях госсекретарь Помпео, Тегерану успешно припишут даже те акции, за которые взяли на себя ответственность другие силы", - сказал сенатор.

Однако, считает Косачев, "Трамп явно не хочет спешить с военными атаками".

"А потому старательно попытался максимально разрекламировать жесткость новых санкций, назвав их "самыми значительными из всех, что когда-либо вводились против страны". Так это или нет, не столь уж важно - весомее само желание ответить этими грозными словами "ястребиному" крылу в окружении американского лидера, которое уже откровенно жаждет крови", - отметил он.

Возможно, сказал сенатор, это и подействует - "до очередного "прегрешения" Ирана, о котором тот может узнать опять из уст кого-то из американских политиков".