Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росгвардия проводит проверку после появления сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников, сообщил "Интерфаксу" в субботу официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что один из росгвардейцев совершил суицид в Вологодской области, а другой - в Ивановской области.

По словам Грибакина, в ходе проверки будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего.