Поиск

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росгвардия проводит проверку после появления сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников, сообщил "Интерфаксу" в субботу официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что один из росгвардейцев совершил суицид в Вологодской области, а другой - в Ивановской области.

По словам Грибакина, в ходе проверки будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего.

Росгвардия Вологодская область Ивановская область

Новости

Российские военные досмотрели в Арктике яхту под флагом Бразилии

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде

Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Медведев назвал глупостью слова генерала США о прорыве системы ПВО Калининграда

В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации

Абоненты "Билайна" пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков

Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал

Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал

В Дагестане пресекли бунт в колонии

"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле

"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');